許多人都會靠記帳來管理自己的財務，但持之以恆實在困難，YouTuber「SHIN LI」日前透過一支影片來介紹「分帳戶存錢法」，以月收入3萬元的小資族為例，即使沒有記帳也能無痛年存14萬。

SHIN LI在影片中提到，「分帳戶存錢法」要搭配631法則來使用，首先需要將每個月收入分為三份，其中60%的金額作為「生活開銷」使用、30%為「儲蓄理財」，另外10%則用於「風險規劃」。SHIN LI強調，這當中的儲蓄理財比例絕對不能降低在30%以下。

SHIN LI建議，拿到薪水的第一件，要將30%「儲蓄理財」費用先挪出來，存到一個固定的戶頭裡面，這個戶頭必須遵守「只進不出」的原則。接下來，薪水的60%則放入用來「消費」的「生活開銷」戶頭，每個月的開銷就從這裡提領，如果「生活開銷」的戶頭錢用完了，也千萬不能從其他帳戶挪用經費。

SHIN LI補充，剩下的10%，可以再開一個「風險規劃」帳戶，如果不知道如何運用這10%，可以全數挪到「儲蓄理財」的戶頭，這樣一來，一個月薪3萬元的上班族，一年下來就多存了14萬。

(中時電子報)