2020總統大選，資深媒體人黃鵬仁搶先在網路媒體公布最新民調，總統蔡英文在個人支持度，與國民黨總統參選人韓國瑜差距拉大，雙方差距竟超過17個百分點。

根據《品觀點》搶先在臉書公布的最新民調，蔡英文聲勢愈漲愈高，「蔡賴配」41.6%、「國政配」25.0%；「瑜湘配」6.9%。而個人支持度，蔡英文42.6%、韓國瑜25.7%，雙方差距達17%。

黃鵬仁分析說，反送中看起來對這3組總統候選人是有影響的，從年齡層來看，20到29歲：「國政配10.1%、蔡賴配53.7%；30到39歲：國政配14.1%、蔡賴配33.7%；40到49歲：國政配24.1%、蔡賴配53.7%%。也就是49歲以下的年輕人，有53.7%的人支持蔡賴配，差距很大，國政配年輕人支持非常低。50到59歲國政配35.9%、蔡賴配40.6%，則互相有贏面。另外在區域上，每一個區域「蔡賴配」都贏「國政配」。

黃鵬仁也提醒，從民調來看，在各政黨支持度方面，雖然國民黨不分區名單被罵翻，不過民進黨也不要太高興，因選民對它的不分區名單的不滿意度也有27%。

(中時電子報)