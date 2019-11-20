高雄市鳳山區一處社區大樓20日上午11點多驚傳一起離奇雙屍命案，47歲陳姓婦人及17歲女兒雙雙陳屍同一間臥室內，檢警發現房內毫無打鬥跡象，異常乾淨整齊，但母女兩人脖子都有開放性傷口，耗費數小時鑑識後，將待明日法醫複驗遺體才能進一步釐清案情。

據了解，命案重要關係人、李姓父親稍早已接受警方訊問，暫時沒有涉案嫌疑，訊後已自行返家。李男表示，日前與太太口角，太太憤而搬去女兒房間同住，兩人還反鎖房門不讓他進入。前天晚上還有看到太太走出房間，沒看到女兒。今早他到外地出差時，接獲女兒學校老師來電，表示女兒已經兩天沒上學，他才驚覺不妙，趕緊趕回高雄家中查看，破門驚見母女雙雙陳屍床上。

檢警透露，命案現場除了遺留疑似的兇刀之外，整間臥房異常的乾淨整齊，絲毫沒有打鬥跡象，也沒有血跡，但母女兩人的頸部各有一處開放性傷口，全身完好，暫時無法確定傷口與死因有無關聯。由於案發現場過於詭異，檢警耗費數小時仔細採證，希望找尋蛛絲馬跡、協助釐清案情。

至於母女死因為何，要待明日法醫進一步複驗，採集體液化驗才能斷定。警方也調閱兇案大樓周邊監視器，清查有無母女外出的行蹤，比對李男的說法，深入調查。

(中時 )