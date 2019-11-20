效力於大陸CBA北京首鋼的林書豪，今天雖然只得16分，創本季新低紀錄，6次失誤則是本季新高，但林書豪與漢米爾頓聯手攻下37分，率領球隊87比79擊敗同樣在京城的北控，終結對手4連勝。

林書豪開賽後連投帶罰攻下3分，幫助北京取得領先地位，緊接著翟曉川飆進三分球，北京13比5拉開差距，然而北控在第二節發動10比0攻勢逆轉超前。

此時，林書豪挺身而出，先突破上籃得手，隨後又兩罰俱中，半場打完攻下9分，北京34比30依舊保有領先優勢。北京首鋼決勝節靠著一波8比0攻勢，一舉將領先擴大至雙位數、最終以8分之差拿下2連勝。

林書豪整場比賽遭到對手的嚴密防守，只要他一拿球就會碰到對手兩名球員的包夾，導致發生6次失誤，加上5次犯規纏身，因此全場只出手8次，幸好命中5球，16分、5籃板、3助攻、3抄截，即便低於本季場均26分，但球隊獲勝才是最大贏家。同樣效力北京首鋼的台灣好手周儀翔，替補上場15分鐘，2分、1抄截。

北控洋將法格（Kyle Fogg）攻下全隊最高19分，上季曾短暫效力SBL裕隆納智捷的洋將桑尼（Sani Sakakini）10分、8籃板。

(中時電子報)