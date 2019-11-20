菲律賓總統杜特蒂與女副總統羅貝多﹙Leni Robredo﹚嫌隙已久，近日更是對她不滿意，當著記者的面批評羅貝多是「腦殘」﹙scatterbrain）。

菲律賓總統和副總統均由選舉產生，因此可屬不同政黨。兩人早因打擊毒品意見不合而生心結，這次杜特蒂不客氣罵羅貝多是腦殘，還表示自己不會任命她入閣，也不會委托她處理有關國家的機密訊息。

杜特蒂說，如果任命羅貝多為內閣成員，讓她接觸到敏感的國家信息，她只會把國家置於危險之中。「如果她的嘴巴不能保密，我不能任命她為內閣成員，（內閣）永遠不會有她的位置。」

杜特蒂也不信任羅貝多，稱：「我無法信任她，不僅僅因為她是反對派。我不信任她，還因為我對她不了解。」

杜特蒂的血腥掃毒行動已奪走數千人性命，促使維權人士呼籲國際干預。羅貝多10月23日受訪也說死亡人數太多，同時表示若政府繼續容忍警方濫權，就應尋求國際協助。上個月杜特蒂任命羅貝多擔任跨部會掃毒委員會共同主席之後，盟友紛紛警告羅貝多這是陷阱，目的是要讓她難堪、失敗。羅貝多也說她懷疑杜特蒂的動機，但仍願意把握機會。

後來她會晤了美國駐菲律賓大使及聯合國掃毒單位的官員，讓杜特蒂非常不滿，批評她可能置國家於險境。

(中時 )