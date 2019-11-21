網路安全的因應對策

網路的發展正在改造傳統產業，微信、淘寶、共用單車給生活帶來極大便利，但便利背後也有諸多隱患。大陸中科院資訊安全國家重點實驗室教授呂述望說從上世紀九十年代起，網路資訊技術迅猛發展，極大推動了經濟社會的繁榮進步。進入21世紀，網路與傳統行業逐漸融合，進入了社會生活的方方面面，應用場景極為豐富，從而形成了新的發展業態，並重構了社會經濟生態。

網路安全的因應對策。(圖/東南衛視提供)

呂述望教授認為這個互聯網都還有一個主根伺服器，這個主根伺服器事實上控制著網際網路全網的解析和有序運行。目前全球共13台根伺服器，唯一主根伺服器就部署在美國，其餘12台輔根伺服器有9台在美國，2台在歐洲，1台在日本。這個治理體系一方面造成了全球網際網路關鍵資源管理和分配極不均衡；另一方面，缺乏根伺服器使各國抵禦大規模“分散式拒絕服務”等攻擊能力不足，為各國互聯網安全帶來隱患。因此呂述望教授認為要建立以漢字為基礎的知識安全體系，因為網路今天已經是我們的生活方式，那麼在這種情況下一定要多想想，一定要未雨綢繆，一定要防患於未然。

(中時電子報)