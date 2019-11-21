高雄一名毒蟲在朋友家中嗑完藥後，竟從陽台爬到隔壁鄰居家想要行竊，見一女子獨自在床上睡覺，竟色心大起，還向女子說「我10萬元給妳，妳跟我做愛」，結果女子一句：「我60幾歲了」，毒蟲瞬間清醒，連聲道歉逃離。網友看到這則新聞，不禁驚呼：一輩子陰影！

判決書指出，這名毒蟲今年2月底在朋友家中使用毒品後，凌晨1點多，竟從4樓陽台爬到隔壁鄰居家中，想要行竊。毒蟲在1樓房間發現一名女子單獨熟睡，色心大起，意圖性侵，一手摀住女子嘴巴，另一手將她壓在床上無法動彈，並威脅：「不要叫，再叫就殺死妳，我知道妳家沒有人，只有妳1個」。

女子拚命掙扎，雙雙跌落床下，還趁機咬毒蟲的手。毒蟲發狠掐住女子脖子，女子表示不會再叫，毒蟲才鬆手，更說「我10萬元給妳，妳跟我做愛」，豈料女子回：「我60幾歲了」，毒蟲瞬間清醒，連連道歉：「阿媽，對不起，我有吃藥」、「對不起，阿媽原諒我，我不該對妳這樣做」並逃離現場。

高等法院高雄分院審理，依侵入住宅竊盜未遂罪，判毒蟲有期徒刑8月；強制性交未遂罪有期徒刑2年，合併執行有期徒刑2年6月。

PTT網友看到這則新聞，紛紛表示「一輩子的陰影」、「看到沒? 吸毒真的不行阿」、「拒絕毒品的經典案例」、「現在高雄人是空話幹話講習慣了嗎?都去行竊了，哪來的十萬?」。

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(中時電子報)