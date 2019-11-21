黃豆製白豆漿不僅蛋白質勝出，其所含異黃酮也被更年期女性視為天然荷爾蒙聖品。(達志影像/shutterstock)

黑豆漿比白豆漿健康？市售產品日漸標榜健康趨向，其中黑豆漿漸受歡迎，成為民眾養生新寵兒，但它果真比傳統黃豆製豆漿來得好？營養師表示，兩者營養價值差不多，但若要攝取蛋白質，傳統豆漿直接比黑豆漿多一半，打破一般人的迷思。

北醫營養室主任蘇秀悅表示，白豆漿是由黃豆製造，黑豆漿則是產自黑豆，兩者皆含有植物性蛋白質、脂肪醣類。比較特別的是，黑豆含有黑色素、花青素，具抗氧化效果。若在意蛋白質攝取，白豆漿則是比較好的選擇。

蘇秀悅解釋，黃豆和黑豆的蛋白質含量差不多，但在製程中黑豆漿的蛋白質會減少一半，以100cc為例，白豆漿有3到4克蛋白質，黑豆漿卻只剩2到3公兢。

傳統豆漿不僅蛋白質勝出，它的異黃酮成份類似荷爾蒙結構，也被更年期女性視為天然荷爾蒙聖品，有研究顯示，有更年期症狀的女性可因此改善症狀。不過，蘇秀悅提醒喝豆漿要適量，不建議當水喝，1天喝240cc一到二杯就夠了，否則可能會導致脹氣、腹瀉。

(中時電子報)