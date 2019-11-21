南方澳跨港大橋崩塌致死意外竟在法國南部上演，18日法國西南部一座吊橋突然斷裂崩塌，造成2人死亡、6人重傷，法國警方指出，意外明顯是行經橋面的卡車超重釀禍。

法國西南部一座跨河吊橋18日突然斷裂，造成2人死亡，警方調查後指出，是行經路面的卡車超重釀禍。

法國西南部一座跨河吊橋18日突然斷裂，造成2人死亡，警方調查後指出，是行經路面的卡車超重釀禍。

英國廣播公司（BBC）報導，18日上午，法國西南部鄰近土魯斯（Toulouse）塔恩河畔米爾普瓦（Mirepoix-sur-Tarn）的一座吊橋突然斷裂崩塌，造成1名貨車司機及1名女孩死亡，另外6人重傷。

VIDEO: 🇫🇷 The deadly collapse of a suspension bridge spanning a river north of #Toulouse in southern France Monday may have been caused by a lorry weighing twice the maximum limit allowed, an official says #MirepoixSurTarn #Tarn pic.twitter.com/hnHMO93Q5D — AFP news agency (@AFP) November 19, 2019

當地警方19日召開記者會表示，吊橋斷裂明顯是卡車過重釀禍。土魯斯檢察官艾塞李（Dominique Alzeari）說，很明顯卡車過重是吊橋馬上崩塌的主因。事發當時隨橋面落水的包含2輛轎車，包括1輛卡車及1輛轎車，警方發現，卡車共重達50公噸，不過吊橋最大負載重量僅有19公噸。

卡車當時正載運機具過橋，準備返回河對岸的公司。遇難的15歲女孩則是和母親一起開車過橋，她的母親落水後獲救。

塔恩河畔米爾普瓦市長歐吉特（Eric Oget）表示，吊橋兩端都貼有告示，告知行經路人及車輛重量限制，暗示告示牌可能長期被忽視，他說有時候會看到非常重的車輛過橋。

這座155公尺長、7公尺寬的吊橋建於1931年，是當地要道，2003年才翻新，2018年才經過檢測，未發現任何結構問題。

(中時電子報)