北部地區一名已婚人夫在外偷腥，還在手機裡纏綿曖昧，小三問「你硬要上床是抱抱睡覺還是做愛？」、「沒感覺你的硬」，這段話被正宮發現，簡直氣炸，一狀告進法院。

案經法院審理，看過2人LINE的對話截圖，鄭問：「我要解釋的是指為什麼那天我硬要上床的事？」王女回：「你說的硬要上床是抱抱睡覺還是做愛？」

鄭答：「是要以科學的角度跟身體的反應來跟你解釋。」王女再問：「我沒感覺到你所謂的硬要啊！」鄭：「是喔。」王：「嗯阿！你有硬要什麼嗎？」鄭：「那我就不用緊張了。」

庭訊人夫與「小三」時，被告否認外遇，認為妻子截圖斷章取義，並非事情全貌。「小三」也反駁說，正宮的截圖內容不連續，截圖內容並無提到她就是外遇對象，人夫有沒有跟其他女人親熱，她怎會知道。

法院審視人夫與「小三」LINE上的對話，認為2人談及彼此有肌膚之親，非一般同事、朋友間會提及之話題，顯與一般普通朋友間之正常社交往來不符，2人共同侵害原告的配偶權，須連帶賠償正宮15萬元精神損害賠償。

原告人妻說，她丈夫從去年底，偶有不回家過夜，今年2月間被她意外發現，與其他女子有曖昧對話後，竟變本加厲，不僅每星期三晚上下班後直接到小三住處，星期五深夜出門至星期日晚間才返家，看到他們LINE對話，怒火中燒，決定告上法院。

(中時電子報)