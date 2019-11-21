交往了一年都只停留在三壘！有女大生表示自己曾經懷疑男友是性無能，結果某天她主動提起經過一番溝通與建設後，小情侶決定要正式突破，進行彼此的第一次，沒想到過程竟意外順利，初嚐禁果的男友還忍不住的回味說出心得，十分甜蜜。

原PO在《Dcard》分享自己跟男友交往一年多都很穩定，但比較納悶兩人卻從未發生過性關係，自己會好奇「做愛的感覺」，但男友似乎「性慾沒這麼強」，她提到「雖然我們會親密接觸很多很多」但從未真正做過，讓原PO不禁懷疑男友「性無能」，經朋友建議後，她決定找時機主動提起，不料男友竟表示「我聽說第一次不管男女都很痛，而且我也不知道妳願不願意跟我做...所以我寧遠自己解決」

最後在一番心理建設與溝通準備後，兩人就這樣發生了關係，原PO也表示，「雖然途中一直進不去...但最後順利進一半多」但也順利完成，事後男友還抱著她說「原來這麼爽...」讓她覺得這次的過夜感覺很不一樣...「特別甜」她也表示，我想我們以後相處上「會多一件增加感情的事情了」

(中時電子報)