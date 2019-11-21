46歲前「酒國名花」凌葳威情路坎坷，去年閃嫁小11歲「岳飛後代」岳子樓，未料結婚不過1年多，就傳出婚變，傳出她因為不滿老公婚後沒工作還在外欠債近800萬，更疑似在外有小三，怒提離婚。其實凌葳威以前曾在《葳力四射》書中大方公開自己多年撈金心得，酒店公關45條教戰守則，要幫全天下女性抓住男人心。

酒店公關教戰守則：

1.小氣財神，敬而遠之：即便是身家百億的大商家，只要不砸錢，一概不理。

2.認識權貴，找對人A：姿色、手腕還要找對人A，才不會徒勞無功。

3.慎選客人，一勞永逸：玩不起的客人絕不要A他，當心找到橡皮糖。

4.永續經營，勿搶短線。

5.已有男友，勿試酒店。

6.男友酒友，小心操作。

7.貼心伺候，要他喊song(爽)：切記，對方花錢只是要找一種爽的感覺。

8.感動有價，以價衡量：一切要在有錢的大前提下，才能感動莫名。

9.借錢借票，千萬不要。

10.想要分手，滅他威風：想跟客人分手，就擺出勢利眼就對了。

11.冷熱夾攻，製造遐想。

12.條件運氣，缺一不行。

13.彼此互惠，你情我願。

14.鐵石心腸，才能發達。

15.A錢有理，現實無罪。

16.故做清高，惺惺作態。

17.給他機會，英雄救美。

18.惦惦賺錢，上上之策。

19.言多必失，單純最好。

20.爭取排名，創造人氣：酒店大爺愛追前三名小姐，因為他們覺得越多人捧的小姐，能追到就代表自己很行。

21.結交貴客，私下經營。

22.原始本能，專門陪睡。

23.飯店家裡，巧扮情侶。

24.賓主盡歡，無須話多。

25.充實語文，掌握先機：多充實自己才會有話題跟客人聊，全世界的男人都有可能成為客人。

26.勤練歌曲，擴大格局。

27.政治話題，投其所好。

28.無微不至，貼心溫柔。

29.行頭要緊，品味得體。

30.窮酸損己，注意包裝。

31.保有隱私，故做神秘。

32.維護身材，雕塑美麗。

33.儀態出眾，財源廣進。

34.出門辦事，先墊肚皮：和客人出去應酬，是以伺候客人為主，避免有狼吞虎嚥形象出現。

35.謹防小人，請勿洩底：切記別跟其他小姐太親近，以防洩自己底。

36.投資衣裝，內外皆美。

37.尋求金援，打鐵趁熱。

38.研究性技，鑽研床技。

39.散發體香，防止異味。

40.摸清喜好，勿犯大忌。

41.開源節流，珍惜所得。

42.兩個金主，最為恰當：一個真心喜歡的男友調劑身心，另一個金主男友可以在不想上班時金援。

43.美化自己，博取好感。

44.甜言蜜語，開口成金。

45.有緣相逢，以客為尊：平時噓寒問暖不可少，問清對方何時可說電話，以免造成困擾。

(中時電子報)