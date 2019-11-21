鳳凰颱風是今年11月第5個颱風，20日上午生成，下午路徑預報大幅修正，將可能接近台灣東部近海一路北上。對此，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮受訪表示，鳳凰颱風也創下28年來最多「11月颱」的紀錄，他解釋今年11月颱數量這麼多的原因，可以用來說明太平洋高壓強，導致11月沒有較強冷空氣。

中央氣象局預報，鳳凰颱風路徑東偏，最快周四(21日)早上8時發布海上警報。吳德榮指出，1991年有6個11月颱，自此後就沒有數字超過，鳳凰已是今年第5個11月颱，創下28年來最多紀錄。

吳德榮說，11月其實還會有颱風，只是過去氣象記錄，11月的平均颱風數是2.4個，今年的11月颱風算有點多。吳德榮指出，菲律賓東邊海溫高，讓颱風被一個一個發展出來，但因為現在北邊太平洋高壓較強，因此這次5個11月颱當中，海鷗跟鳳凰都在台灣南邊附近移動，也導致冷空氣下不來，今年11月較熱。

吳德榮還表示，11月颱通常危險性較低，因為11月台灣鄰近環境非常不適合颱風發展，這樣使得11月颱靠近台灣的過程中，颱風一旦接近就會減弱，垂直風切又大，大多數強度不易維持，都會減弱為熱帶性低氣壓。依照氣象局目前觀測資料，48小時以後鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，因此他認為輕颱鳳凰直接侵襲台灣機率低。

(中時電子報)