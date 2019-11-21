鄭文傑：英國駐港領館前僱員談被捕細節 稱遭「國保」虐待

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑今天指控中國當局先前拘留他並嚴刑逼供，消息傳出後，大陸網友湧入深圳公安局羅湖分局的官方微博，要求警方公布鄭文傑涉嫖影片，作為反擊。

據《中央社》報導，大陸警方公布港人涉黃證據已有先例。2004年，香港民主黨區議員何偉途在廣東省東莞市涉嫖被捕，引發軒然大波，當地公安就曾大動作舉行記者會公布鉅細靡遺的取證照片。

今年8月8日，鄭文傑在深圳失聯後引發國際關注。8月24日，羅湖公安通報，英國駐香港總領館雇員鄭文傑因違反大陸《治安管理處罰法》被深圳羅湖公安機關處以行政拘留15日處罰，其行政拘留已於當日期滿，如期釋放。

通報並稱：「行政拘留期間公安機關依法保障了鄭文傑的各項合法權益。鄭文傑對其違法事實供認不諱。」

而在深圳公安通報前兩天，中共官媒《環球時報》引述深圳羅湖警方稱，鄭文傑因涉及「賣淫嫖娼」遭到拘留。按照法規，罰則為10日以上15日以下拘留，可併處人民幣5000元（約新台幣2.2萬元）以下罰款。

報導說，事隔3個月，鄭文傑打破沈默發文並接受外媒專訪，反控遭到大陸公安嚴刑逼供，大陸網友為此紛紛到羅湖公安的官微留言，要求公布警方當初執法紀錄儀錄下的影片。

一名網友留言稱：「英領館雇員在外網大肆抹黑中國，造成了惡劣影響。強烈要求羅湖警方公佈執法視頻，維護祖國形象」。獲得最多網友按讚；還有網友向警方喊話：「香港嫖娼哪位翻供了，說你們逼供，視頻不要藏著了」。

外媒專訪鄭文傑的剪輯影片，也開始在大陸網路社群廣為傳播，其中以鄭文傑被記者追問到底有沒有嫖妓的片段最為熱門。

上傳影片的愛國網友質疑鄭文傑3個月後突然跳出來「編故事」，早就沒辦法驗傷，怎麼說都行；還有多人質疑他控訴被迫蹲馬步「持續幾小時」根本鬼扯，「叫他蹲超過10分鐘，我就信」，字裡行間充滿戲謔。

面對類似事件，大陸官方曾經有大動作反擊的先例。

2004年8月，香港民主黨區議員何偉途到廣東省東莞市洽公被當地警方以嫖妓為由逮捕，當時他正在角逐立法會議員，距離投票只剩不到一個月。而面對香港民主黨與家屬質疑官方設計進行政治迫害，東莞公安當時大動作舉行記者會，公布何偉途與多名女子在酒店房間嫖宿的現場調查和取證的具體實物和照片，其中包括保險套、衛生紙與床照。何偉途因此被判監禁6個月，失去參選機會。

(中時電子報)