《壹週刊》刻意報導國民黨總統參選人韓國瑜夫婦，在北市大安區持有房產。韓國瑜晚間在臉書開直播，親上火線說明，他已經62歲了，這一輩子所住過的房子，以及買賣的契約等等，一次性、上禮拜記者招待會都講完了。他怒斥媒體，意圖使人不當選、違反選罷法。「這樣違反媒體公正，名嘴違反知識分子的良知！」

韓表示，針對壹週刊的報導，已委請律師提告，因為內容是意圖使人不當選，可能觸犯刑責，他不希望任何事情訴諸法律，選舉不是出來找仇人的，但現在90％媒體全部監督在野黨，不監督執政黨、總統，世界沒有這種民主，應該是誰有權力誰被監督，「怎會全部力量來監督我一個在野黨的老頭子？」

昨週刊報導該錯誤訊息後，綠營見獵心喜，除了台北市議員阮昭雄卻仍持此一不實資料前往監察院陳情，黑韓名嘴更是翻天覆地的整晚抹黑韓國瑜。

韓國瑜強調，理性監督、評論選情都沒有問題，但請媒體不要造謠、中傷、用殺人標題扭曲事實，所以才會決定委請律師提告。他重申，選戰乾淨的輸，OK，那是選民不要你，但不要骯髒的贏，因為這是價值。

20日晚間結束泰國訪問行程抵台的李佳芬並未多作回應，但她在泰國時已表示：「那個不是我們家的，沒有財產申報上的問題。」

周刊係報導韓國瑜曾在1996年8月至2009年10月，擁有大安區「幸安名廈」房產。韓競辦昨天已嚴正澄清，但台北市議員阮昭雄卻仍持此一不實資料前往監察院陳情。韓競辦發言人何庭歡昨天下午代表韓國瑜赴台北地檢署控告壹週刊、阮昭雄涉犯妨害名譽、誣告等罪。

何庭歡表示，韓國瑜夫婦2人所有的房產，已在日前透過記者會逐一詳細說明完畢，韓國瑜夫婦從未持有壹週刊所指的大安區房產，該房產為1名非公眾人物的親屬所有，而壹週刊竟報導「韓國瑜大安區也有房」、將韓國瑜夫婦冠上「炒房」汙名。

媒體追問韓當時是否開積架名車、出入大安區豪宅？何庭歡說，韓夫婦從政以來所有財產都依實申報，所有房產交易資訊也在上次記者會公布過。

至於加拿大的房子是地下室或花園別墅？節稅多少錢？何庭歡說，該處是地下室，至於節稅多少都按規定來。

(中時 )