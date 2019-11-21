2020總統大選後，國民黨主席這位置究竟會如何？資深媒體人黃暐瀚直指，不管選後國民黨是大勝還是失敗，韓國瑜會去選黨主席，應該跑不掉了，有9成的機率。

國民黨主席吳敦義說他敗選也不下台，黃暐瀚在政論節目《平論無雙》指出，吳敦義說敗選也不下台，是他的主觀意願，國民黨的幾次敗選，哪一個主席沒下台，當年馬英九有抵抗過一個禮拜，但還是下台，擔任行政院長的江宜樺也走了。

黃暐瀚點出，如果明年選不好，韓國瑜或吳敦義誰責任大，很難釐清，但韓國瑜的支持者有計畫的推動要入黨，國民黨可以阻止大家來入黨嗎？不過若韓當選總統，他的預測就錯了，可能就不只12、13席，吳敦義就可以進去國會，說不定實質過半，有親民黨配合的話，吳敦義若能當上立法院長，或許吳敦義會因此辭掉黨主席。

黃暐瀚甚至預言，國民黨大選後會有3個可能：第一個可能就是，韓國瑜勝選，國會過半或不過半，但是吳敦義當上立法院長，當上立法院長還要當黨主席，可能會有問題，國民黨台南市黨部主委謝龍介就可去選黨主席了。第2個可能，韓選贏，但立法院沒有過半，吳敦義也沒當上立法院長，這時吳就未必會辭掉黨主席了。第3個最有可能的狀況是，韓沒有選贏，而國會也沒有過半，吳敦義會面臨被逼宮，到時一定會有人拱韓國瑜去選黨主席。

(中時電子報)