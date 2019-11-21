金馬影展與亞洲電影促進聯盟合作的「NETPAC奈派克獎」在20日頒發，由來自香港的《金都》贏得殊榮；而23位影癡級觀眾組成的「亞洲電影觀察團」則從入選奈派克獎的作品中，選出來自印尼的《噤聲漫步》為推薦得主。同時，第十一屆金馬電影學院舉行成果放映，14位學員在1個月內，歷經討論、籌劃、拍攝、後製，完成《寄居》、《理賠時光》兩部精采短片。

奈派克獎是由「亞洲電影促進聯盟」為推廣亞洲電影在超過30個影展中設立獎項。今年由何思穎（香港）、李富楠（新加坡）、詹正德（台）3位評審選出香港導演黃綺琳的《金都》為本屆奈派克獎得主。評審讚賞影片中深刻描繪了婚姻制度如何影響現代女性和現代人的生活，不僅觸及社會層面，也呈現了地區問題。同樣看完這10部入圍影片的「亞洲電影觀察團」，是由23位來自各領域的影癡組成，選出印尼導演約瑟安基紐安的《噤聲漫步》作為推薦獎得主，他們認為《噤聲漫步》以生猛野性的電影語言，宛如「行為藝術」的漫步行動，大玩看與被看、虛與實、幻想與科學的辯證關係，直指歷史建構與真實再現唯一性的可疑，想像力與實驗性兼具。

本屆電影學院由鏡文學提供小說，導師挑選後交給學員們進行改編，《寄居》改編自李夜的短篇同名小說，由侯彥西、孟耿如、林子熙演出，故事講述三十歲還寄居在姊姊家的廢青知鴻，與姊姊女友間的微妙互動，在同一個屋簷下，三人關係逐漸因知鴻的慾望而產生變化。《理賠時光》則改編陳昀晨的《四十度的夏天》，由葉慈毓、丁國琳、黃連煜、黃尚禾演出，是歷屆學院以來，首次挑戰喜劇風格的作品，因車禍暫時失去工作能力的爸爸，在理賠顧問的建議下，決定假裝失能、騙取勞工保險金，過程中卻有重重阻礙。

金馬電影學院作品《理賠時光》演員葉慈毓（左起）、丁國琳、黃尚禾。（金馬提供）

學務長廖慶松在結業式上，勉勵學員們要不斷地學習，在創作的過程中，永遠都還有努力的空間；導師李芸嬋在作品中驚喜客串，更笑稱自己像隻牧羊犬，放任學員們盡情創作，只要沒走丟就好；而另一位導師陳映蓉則謙虛地表示，能夠參與金馬電影學院是很好的學習，更期望學員們在創作過程中，除了玩得開心，也要勇於嘗試新的風格。

放映結束後，觀眾反應熱烈，由侯孝賢院長一一頒發結業證書給學員王頴瑤、朱映蓉、孫夢濤、陳瀚恩、黃小雅、廖哲毅、劉國瑞、朱凱濙、李威槿、李培㚤、張百銘、許智彥、陳嘉儀、陳霆瑋。本屆學院獲得中影股份有限公司、聲色盒子、完美聲音有限公司、和碩聯合科技、陽光士林珮柏旅館傾力支持，提供器材、技術人員以及後製資源與住宿環境，讓學員們能毫無後顧之憂的盡情創作。

(中時 )