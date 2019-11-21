江原道的冬景。圖：業者提供

江原道航空以全新波音737-800客機營運。圖：業者提供

江原航空今年3月取得營業執照，公司採用全新波音737-800客機，首條國際航線選飛目前雙向旅遊都熱門的台北航線，該航大股東是江原道廳，道廳卯足勁爭取國際旅客，除了幫外籍旅客吸收三分之二計程車資，還提供機場與市區免費接駁車。

江原道廳擁有江原航空約37.5％股份，另外兩大股東是美妝集團Tonymoly與旅遊集團MJ CITY。外籍旅客在江原道，憑護照搭乘外就可以3小時2萬韓圜，約新台幣520元的價格搭乘計程車，原價則需6萬韓圜，差價由江原道政府買單；另在機場與市區間提供免費接送。

江原航空以低成本航空身分營運，全機經濟艙186座，將於12月26日開闢台北-襄陽航線，並將於明年元月29日開台中-襄陽，3月29日開高雄-襄陽，三航線都規劃提供每日1班服務。該公司在台總代理金遠東國際旅行社董事長陶世龍表示，襄陽航線將提供散客低於6千元的來回含稅機票，含15公斤免費託運行李、10公斤手提行李與機上簡餐，還允許與旅客自備輕食。

江原航空是目前唯一以江原道襄陽機場為基地運行的韓國航空公司，自詡成為第一個融合航空及旅遊的TCC集團。江原航空利用江原道豐富的旅遊資源和背景故事吸引外國遊客，把航空與旅遊融為一體。通過與江原道地方政府和居民的合作在江原道創造優質的工作機會，為當地經濟發展做出貢獻，並通過與江原道學校的產學合作，促進航空和旅遊業專業人員的培訓和招聘。

江原航空將於2019／11／22首航襄陽-濟州島之國內線航班，並計劃於兩年內運行5架飛機至台灣越南河內、胡志明、香港、曼谷、菲律賓等15個目的地，並希望能把航線擴大到發展中的第二、第三城市。

中華民國觀光產業理事長交流協會理事長蘇乾亮指出，台韓之間雙向旅客頗為均衡，江原航空開航有利兩地觀光產業。根據觀光局統計，今年前三季台灣赴韓旅客共90.7萬人次，年增10.57％，韓國來台旅客81.77萬人次，年增13.61％。

江原道位於首爾的東邊，主要都市為春川、束草及江陵，四季分明的美麗景緻為太陽的後裔、冬季戀歌、師任堂、鬼怪等知名韓劇的拍攝場景。

當地在2018年舉辦平昌冬季奧林匹克賽事，大大提升了國際知名度。從雪嶽山到東海日出，江原道擁有豐富的旅遊資源，更坐擁九座滑雪場及度假村。

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