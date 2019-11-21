土耳其計劃於今年底前遣返大部分在押的伊斯蘭國成員，過去8天共遣送15名外籍戰士返回母國。據報導，土耳其的遣返中心內有36國的900多名外籍戰士，都將遭驅逐。

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）2日宣布，將把俘擄的伊斯蘭國（IS）聖戰士送回母國。他當時強調：「土耳其不是出身任何國家的達伊沙（Daesh）成員的旅館。」達伊沙是IS別稱。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天報導，土耳其已於11至19日間將10名德國、一名丹麥、一名英國、一名美國、兩名荷蘭公民驅逐出境。另外還有944名外籍恐怖主義戰士在遣返中心內等待被送回母國。

「每日晨報 」（Daily Sabah）網站報導，944名外籍恐怖主義戰士來自36國，其中一人為無國籍者。

土耳其10月9日跨境進入敘利亞展開「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）後，在敘利亞東北部俘擄287名IS聖戰士，另有數百名可疑分子遭到羈押。

索魯19日表示，土耳其計劃於今年底前遣返大部分在押IS成員。他說：「我認為，我們會在今年底之前將他們當中很大一部分送回他們的母國。」但他也提到，某些國家違反國際法，將其國民的公民身分撤銷。

土耳其批評西方國家拒絕接回曾在敘利亞和伊拉克加入IS的本國公民，其中還有人遭到剝奪公民身分。儘管「1961年紐約公約」（1961 New York Convention）認定讓人喪失國籍屬違法，包括法國在內的若干國家卻未將此納為法律。IS戰士的案件料將引發曠日持久法律糾葛。

因為疑似在海外加入恐怖組織而遭剝奪公民身分者，光是英國就有逾百人。歐洲國家則正在試圖加速將數千名恐怖分子從敘利亞監獄轉送到伊拉克。

與此同時，敘利亞和伊拉克境內外籍戰士子女的命運未卜，他們成為這些外籍戰士母國的燙手山芋。許多外籍戰士及家屬繫獄伊拉克和敘利亞，或是被關押在特殊營地中。

雖然IS大體上已遭擊潰，但是根據美國國防部19日公布的報告，IS仍有可能東山再起，並認為IS「逮住土耳其侵犯（敘利亞）及接下來美軍縮編的機會，在敘利亞重整旗鼓、強化在海外發動攻擊的能力」。

報告認為IS已「增進籌劃海外攻擊的能力」，意味它仍然具有令人信服的威脅實力，而想到它曾經犯下的諸多暴行，尤其是在歐洲，就不得不令人心懷戒懼。報告還提到，IS「很可能有時間、有空間鎖定西方國家，並且對19個全球分支和網絡提供支援」。

(中央社)