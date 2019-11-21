親民黨2016年拿下3席不分區立委，明年選舉若票數相當，也會拿下3席，黨主席宋楚瑜巧妙將郭家軍的劉宥彤排在第4。反觀民眾黨，民調至少有5%以上支持度，也是郭家軍的高虹安名列第3，幾乎可輕鬆過關。港媒直指宋楚瑜出了狠招，因郭粉認為劉宥彤更需選票支援，所以郭粉流向親民黨的可能性更高。

香港媒體《中評社》分析指出，鴻海創辦人郭台銘目前布局重心放在立法院，兩邊押寶。民眾黨、親民黨不分區都有郭家軍，兩黨的提名策略或將成為郭粉決定該把票投誰的關鍵。

郭家軍分別列名民眾黨與親民黨不分區名單內，郭台銘好友、聯電榮譽副董事長宣明智與永齡基金會執行長劉宥彤分別排名親民黨排3、第4，會讓外界認為必須拿到比上屆更多選票才能把劉送進國會，(其實規定當選女性名額不得低於1/2，所以劉宥彤仍能以第3進入立院)。而永齡基金會顧問高虹安列在民眾黨不分區第3，由於民眾黨民調至少都有5%以上支持度，高虹安列第3，幾乎可輕鬆過關。

因此郭粉會認為劉宥彤更需要選票支援，因此郭粉會流向親民黨的可能性更高。這會造成郭粉把政黨票集中在親民黨，搶救兩名郭系人馬，宋楚瑜這招果然薑是老的辣！

(中時電子報)