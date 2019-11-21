國民黨不分區立委原列第8名、後來主動退出的前立委邱毅爆內幕稱，把國民黨不分區名單搞得一團亂的就是副主席兼秘書長曾永權，原因是馬英九臨時要陳以信、車宜靜列入不分區名單。

邱毅20日接受香港媒體《中評社》專訪時爆料他主動退出國民黨不分區的原因，稱吳敦義原本希望他回去擔任不分區立委，負責大選最後階段的主攻擊手。七人小組第一次開會時，邱毅就名列第10，吳敦義名列第8。但召集人曾永權突然說馬英九要推薦陳以信與車宜靜，由於吳沒出席會議，邱毅被強行剔除。陳以信排第10，車宜靜第11。

後來連戰方面提出抗議，隔天13日上午，邱毅才又被列入名單中。陳以信換掉王金平推薦的江岷欽，變成第16；車宜靜第12，謝龍介第11。但是這份名單會讓人聯想到「連馬之爭」，因此吳敦義挪到第10，邱毅改列第8。15日，吳準備拿掉吳斯懷與車宜靜，力保邱毅無效，邱毅只好寫下退出聲明，退出國民黨不分立委。

(中時電子報)