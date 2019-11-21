美國駐歐盟大使桑德蘭今天提出爆炸性證詞，宣稱是奉總統川普命令推動施壓烏克蘭調查他的政敵。川普力圖撇清，堅稱桑德蘭說法顯示自己未與烏克蘭交換條件，證明了他無罪。

川普被控在7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話時，施壓對方調查自己的政敵，因而引起國會彈劾調查。桑德蘭（Gordon Sondland）在國會眾議院的公開聽證會中表示，他是奉川普命令尋求與烏克蘭達成「交換條件」，以調查川普的政敵。

不過，川普對此視而不見，而是引用桑德蘭證詞中對他有利的部分自我辯護，宣稱已獲證明清白。

他在白宮告訴記者，他和桑德蘭不是很熟，不是很常談話，但他記得和桑德蘭曾有過很短暫對話，桑德蘭當時問他：「你想由烏克蘭得到什麼？」

川普隨即對記者表示：「根據他的證詞，我的回答如下。你們準備好了嗎？攝影機開始拍了嗎？」

他又說：「我的回答如下：『我無所求。我什麼都不要。我不要交換條件。告訴澤倫斯基做對的事。』」

儘管川普對這段證詞的說法沒有錯，內容卻不完整。但他堅稱，這證明他沒有對澤倫斯基施壓，要求調查自己的政治對手。他又說：「我要說這代表一切都結束了。」

隨後川普又推文要求國會終結對他的彈劾調查。他說：「這項獵巫行動現在就必須結束。這對我們的國家太糟了。」

(中央社)