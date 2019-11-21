中美首階段貿易協議只聞樓梯響，美國原定12月15日向1560億美元中國貨加徵15％關稅的期限也步步逼近，美國總統川普繼續擺出一副對能否達成協議滿不在乎的姿態。美國之音VOA報導，川普在美東時間週三（21日）在白宮向記者說：「我們繼續與中國談判。中國希望達成協議，問題是：我想達成協議嗎？因為我喜歡現正發生的事。」

川普在20日曾表示，若不能與中國達成貿易協議，就把關稅加得更高。與此同時，美國商務部21日證實，已開始向美國一些公司發出許可，容許他們向被華府列入黑名單的中國科技巨頭華為提供非敏感的貨品。

華府周一（18日）剛宣佈，決定延長允許美國企業與華為交易的許可90日，商務部長羅斯周二曾表示，收到約290宗企業許可證申請，正向部分企業分別發出拒絕意向通知和批准通知。

由於中國廣泛施壓要求降低關稅，川普政府也提出了更高的要求，美中貿易協定可能會推遲到明年。路透社20日報導稱，美國總統川普和美國貿易代表萊海澤認為，在未能解決知識產權盜竊和強制技術轉讓等問題的情況下，要求降低對華關稅的協議對美國來說不是一個好的交易。

川普在10月11日的發佈會上表示，與中國簽署初步的貿易協議需要五周的時間。如今五周已過，美中雙方還沒有達成協議，談判的前景變得更加撲朔迷離。川普周三表示，美國將繼續與中國對話，但沒有透露其他細節。

他在白宮告訴記者說：「我們繼續與中國對話。中國希望達成協議。問題是：我想做交易嗎？因為我喜歡現在發生的事情。」報導指出，川普希望中國做出更大讓步，才會考慮降低現有對華關稅。川普19日還表示，如果不能與北京達成協議，他將提高關稅。

一些專家表示，下一個值得關注的日期是12月15日。按照特朗普政府的計劃，屆時將對約1560億美元的中國商品加徵關稅，其中包括電子產品和聖誕節裝飾品等。

中國官方對香港示威者的鎮壓也可能使貿易協議複雜化。美國參議院周二晚通過了《香港人權與民主法案》，譴責鎮壓並承諾支持香港。北京立即對此提出了批評。

(中時 )