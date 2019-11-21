決戰中台灣！國民黨總統參選人韓國瑜22、23日將到台中市與企業、勞工界座談，也要為黨籍立委競選總部成立站台，再度掀起挺韓氣勢。

韓國瑜台中造勢行程，備受韓粉期待，22日的台中傾聽之旅，包括出席台中工業區座談會，及勞工後援成立大會、婦女後援會成立大會、台中庶民輔選後援會成立大會。

上次來台中的拜廟之旅，連跑21間宮廟，有些宮廟來不及安排，這次特別到樂成宮拜拜，還要參加地方鄉親座談會。

23日的台中傾聽之旅，包括到立委參選人李中競選總部加油打氣，還到黃馨慧競選總部成立站台，也馬不停蹄到顏寬恒、林佳新、莊子富等競總站台。

此外，還要參加軍公教警消成立的聯合後援會後，再到大雅參拜永興宮，也是出席平地原住民立委參選人黃仁競選總部成立大會，壓軸行程是為江啟臣競選總部成立大會站台。

韓國瑜台中市競選總部原預訂23日成立，韓國瑜將會親自出席，因考量當天國民黨籍立委競選總部都在同一天成立，且競總主委人選尚未出爐，競總成立大會活動改為 「全國公教軍警消中部地區挺韓國瑜後援聯合大會」。

國民黨希望盧秀燕接任韓國瑜台中市競總主委，盧秀燕之前未作正面回應，現在首度鬆口說，「正在商量中」，對擔任競總主委負起輔選重任，答案漸明朗化，屆時「燕子」與「禿子」再度合體，為藍軍凝聚勝選氣勢。

(中時 )