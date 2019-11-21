要獲取咖啡對健康的好處，必須要正確、適量飲用！台大外科名譽教授、乳癌名醫、乳癌防治基金會董事長張金堅指出，每增加一杯咖啡，可降低3%整體癌症風險。並且有研究顯示，喝咖啡能降低罹患皮膚癌、子宮內膜癌、肝癌、口咽癌的機率，只要每天喝不超過三杯、每杯250ml，在上午10點飲用，既提神又不怕失眠，同時補充水分，因為咖啡利尿，就能將咖啡的好處發揮到最大。

早安健康報導，張金堅說道，他與咖啡是久別重逢，30年前念博士班，跟著大家泡即溶咖啡，卻每喝必肚子痛，認為自己可能體質不適合，從此不碰。後來他擔任澄清醫院院長時常搭高鐵，被咖啡香吸引而再度嘗試，結果沒事！便把喝咖啡當新嗜好，也因為咖啡有抗氧化成分，能降低痛風風險，意外讓他的痛風不再發作。

張金堅說，歸納歷來的研究指出，每增加一杯咖啡，可降低3%整體癌症風險。但不同癌症與喝咖啡的關聯性也不同，有研究表示，咖啡會增加肺癌以及小孩白血病的風險，不過皮膚癌、子宮內膜癌、肝癌、口咽癌的風險會下降，其他癌症則沒有顯著影響。但他提醒，喝咖啡仍有禁忌，小孩、骨質疏鬆患者、懷孕前期、缺鐵性貧血患者都不要喝。

(中時電子報)