台中市綠營立委參選人20日聯合登記，喊出「8席全上、台中全贏」，力拚全壘打。（盧金足攝）

台中市立委選舉20日計有16人完成登記，綠營立委參選人蔡其昌、張廖萬堅、黃國書、何欣純、洪慈庸、莊競程、翁美春、陳柏惟等八人聯合登記，高喊「8席全上、台中全贏」。國民黨立委沈智慧登記時，「薪傳獎」得主黃文郎特別製作「韓國瑜布袋戲偶」陪同成為亮點，「最強菜販」林佳新由議長張清照陪同登記，強調走遍選區，握到每一雙手向前衝。

民進黨立委參選人蔡其昌、張廖萬堅、黃國書、何欣純、莊競程、翁美春，與無黨籍洪慈庸、台灣基進黨陳柏惟，展現綠營團結氣勢，以「八仙過海」聯合登記，在台中州廳前高喊共同政見「顧主權、會做事」，強調要讓8席全上，台中贏，台灣就贏。

第5選區登記出現「韓國瑜」？原來是Q版「韓國瑜布袋戲偶」陪同沈智慧登記，全場歡呼「支持庶民總統韓國瑜」，高喊「支持沈智慧！」沈智慧拿出成績單表示，補選就任立委後，短短8個月就為台中人向中央爭取92億經費，盼望這次選舉是正能量、正向討論的選舉，她在立法院會為台中市爭取更多建設。

沈智慧拚連任，登記時青天白日滿地紅國旗旗海飄揚、氣勢如虹，300多名支持者及數10名里長、民代、社團領袖到場相挺。

參選第1選區「最強菜販」林佳新，由張清照、國民黨台中市黨部主委顏文正等人陪同登記，林佳新說，謝龍介宣布不退出不分區，黨內紛爭落幕，大家團結一心，選戰最後2個月，靠兩隻腳和誠懇的心，拚出最接地氣的選舉；出面相挺的張清照表示，林佳新勇氣十足，來清水打這戰，全力支持。

(中時 )