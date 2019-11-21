國民黨高雄市立委第六選區參選人陳美雅昨登記參選，她指出，她跑行程越跑越有信心，因為到地方傾聽基層的聲音，發現市民對國民黨立委候選人與韓國瑜有高度期待。她認為，高雄市在民進黨執政下，近30年來建設停滯不前，百姓終究看破手腳，會以選票唾棄民進黨。

去年九合一選舉，自喻禿子、賣菜郎的韓國瑜勇闖綠營大本營參選高雄市長，以非典型國民黨政治人物之姿，扳倒挾執政優勢的陳其邁。韓國瑜一開始不被外界看好，靠著一碗滷肉飯、一瓶礦泉水、北漂、到「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」等深植人心的口號，打動不少市民。據《中評社》報導，陳美雅認為，百姓終究會看破民進黨手腳。

陳美雅指出，韓國瑜在高雄推動雙語教育、地平專案等都讓市民有感，並希望韓國瑜能當選總統，翻轉高雄。她提及，在跑基層時，發現大家對韓國瑜及國民黨寄以厚望，因此她越跑越有信心。她透露，市民對國民黨立委候選人與韓國瑜都高度期待，若高雄能出一個總統，未來無論在法令或經費上的挹注，都可協助高雄轉型，讓高雄市更進步。

(中時電子報)