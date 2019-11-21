國民黨不分區立委名單爭議延燒，黨內傳出各派系正醞釀倒吳，對此，有媒體指出，藍營郝系、朱系、連系、洪系和朱系已展開一場「無聲的政變」，步步進逼，齊力下架黨主席吳敦義！

據港媒《中評網》報導，吳敦義主導的不分區名單爭議延燒至今，風波不僅未止息，反而山雨欲來風滿樓。吳敦義似乎也感受到四面楚歌氣息，從一開始力挺名單到後來拉低姿態，召開臨時中常會欲撫平黨內不滿之聲，但不見效果，最終名單依舊引來排山倒海惡評，甚至黨內已開始發動一場無聲的政變，醞釀倒吳。

《鏡週刊》指出，現國民黨前主席朱立倫、洪秀柱、副主席郝龍斌、總統候選人韓國瑜系統及中央委員連勝文代表的青壯派等5路人馬，已提前為明年國民黨選後的局勢先做演習，並展開布局，步步進逼吳敦義的主席大位！

不過吳敦義似乎也有因應，前國民黨員李正皓接受《東森新聞》採訪時表示，吳敦義過去能選上黨主席，就是靠地方派系黨員支持。因此，這次不分區名單，就讓地方派系的林文瑞、廖婉汝進入安全排序內，以確保選後他還能穩居黨主席之職，而不被逼宮下台！

(中時電子報)