（讀者提供）

竹聯幫幫主黃少岑壽宴，昨天晚間在喜來登飯店席開123桌，除了來自台港日的數百位「兄弟要角」外，政商名流雲集，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、潤泰集團尹衍樑及群園集團呂崇民都坐在主桌上賓，還請來庹宗康、唐從聖串場主持。雖然現場內外一團和氣，但台北市警局台ˇ應連續數日針對竹聯幫圍事場所進行掃蕩，警政署也同時宣布今天起將進行一連三天大掃黑，威嚇意味相當濃厚

北市警方昨灣ˇ出動百餘名警力在出入口派員蒐證，包括台灣四海幫、天道盟、北聯幫，香港新義安、和勝和等組織均有要角出席。昨晚現場矚目的是，竹聯幫另一派系的「趙霸子」趙爾文也到場祝壽，除了主持人為庹宗康、唐從聖外，辛隆與趙傳也到場負責炒熱氣氛。

北市警方在出入口派員蒐證，包括台灣四海幫、天道盟、北聯幫，香港新義安、和勝和等組織均有要角出席。壽宴中，賓主把酒盡歡，氣氛熱絡，壽星黃少岑喝了紅臉，開心至極，笑容滿面，而在飯店外蒐證員警則是草木皆兵，表情嚴肅形成強烈對比。

即使這次壽宴警方事前已和竹聯幫要角充分溝通，但對於竹聯執意要辦，警方仍覺顏面大傷，因此台北市警局連續三天針對北市竹聯幫圍事的酒店、夜店進行威力掃蕩，昨晚更宣布今天開始，將進行為期一週的全國掃黑行動，主要就是針對這次讓警方大失面子的竹聯幫。

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(中時電子報)