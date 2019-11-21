路透社報導，歐洲與地中海地震中心（EMSC）表示，寮國今天發生地震，規模5.9。

這起淺層地震起初通報規模6.0。

路透社另一則快訊指出，美國地質調查所（USGS）說，泰國孟南（Muang Nan）發生規模6.1地震。目前不清楚上述兩起地震是否有關連。

(中央社)