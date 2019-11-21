不少人尿急都會跑進超商求借廁所。最近有位網友貼文表示，去超商借廁所，卻見門鎖著，便禮貌的敲門，沒想到等了10分鐘，敲了5次門都沒得到回應，忍無可忍的她，拿出10元硬幣開門，卻驚見廁所裡面「根本沒人」讓原PO爆氣，到底哪個無聊幼稚鬼反鎖人家廁所門？

有網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，突然很想上廁所，於是到超商去借廁所，不料，廁所門卻是鎖住的狀態，越等越尿急，連店員都跑來說，「如果你很急，要不要考慮去旁邊的網咖借廁所？」並表示，自己也不確定理面有沒有人。等了10分鐘後，原PO忍無可忍地說，「裡面有人嗎？不回應的話，我要開門囉！」便拿出一枚10元硬幣開門，甚至還做好心理建設，可能有人在廁所自殺。沒想到，門一開裡面根本沒有人，讓她當場爆氣直喊，到底哪個無聊幼稚鬼反鎖人家廁所門？

貼文曝光後，立刻引起討論，不少網友回應，「人家就在棒賽，沒空回」、「我以為人家在擦屁股，妳還一直敲門」、「搞不好是店員自己鎖的，就不想借」、「結果是店員鎖的，因為他不想掃廁所」、「店長交代不借，很多人把廁所搞得像戰場，所以都不外借了」、「其實超商沒有必要一定要出借廁所啊」。

甚至還有網友留言分享超毛的經驗，「上次幫客人敲門，裡面有人回敲，但過很久還是沒人出來，於是我就開門看看，才發現裡面沒人，我瞬間毛起來，而且回敲聲，我和客人都有聽到」。

(中時電子報)