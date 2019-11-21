（讀者提供）

竹聯幫幫主黃少岑，昨（20日）晚在台北喜來登飯店舉辦壽宴，席開123桌。除了來自台港的各地「兄弟」外，政商名流雲集，顏清標、尹衍樑都坐主桌，而堪稱目前「全台最強大哥」、群園集團總裁呂崇民，也是主桌貴賓之一。

呂崇民從台中發跡，人稱「少年董仔」，目前應是全台最有實力的大哥，除了手下人多、財力雄厚，而人脈更是遍布各界。他「為人四海，很講義氣，又肯幫忙」，藍綠立委及議員都要敬重他三分，用「藍綠通吃」來形容一點也不為過，甚至擔任全台黑幫仲裁者。

2010年，台中「黑道教父」李照雄過世，呂崇民就擔任治喪委員會召集人，當時他廣發「武林帖」，號召全台各路黑道與政商人士前來送大哥最後一程，舉辦史無前例的黑道喪禮，由此可見其實力。

最能見證其實力，也最膾炙人口的是，民國90年，台中市議長張宏年被歹徒綁架，贖金要價3億元並指定呂崇民當保證人，歹徒放人，第一個通知的人也是呂崇民。

呂崇民近年來少在媒體、公開場合曝光，最近更歷經父喪，低調鮮少露面．此次受邀特地出席，更顯示與竹聯幫長久以來的好交情。

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(中時電子報)