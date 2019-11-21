中共黨媒《環球時報》21日社評〈艾斯培訪亞洲，面上風光收穫很少〉指出，美國防長艾斯培近日在亞洲訪問，不斷挑撥亞洲國家與大陸的關係。然而，連艾斯培都很關心美陸建立可靠的管控危機、降低風險的機制，又會有哪個國家願意同大陸的關係充滿高度的不確定性呢？而且亞洲越來越成熟，各方共同管控分歧的願望和共識越來越強烈、堅定。美國切不可高估它耍點花招就把亞洲嚴重攪亂的能力。

社評指出，艾斯培在同東協防長的會晤中，要求各國家警惕大陸操弄《南海行為準則》(COC)，而COC是東協和大陸共同致力推進的協定。他在菲律賓進一步宣揚《美菲共同防禦條約》涵蓋南海，鼓動菲公開對陸強硬。訪問河內時他宣布美國提供給越南另外一艘巡邏艦，以加強越南在南海巡邏的能力。

社評表示，艾斯培呼籲南海國家與美國團結起來向大陸施壓，相信臨走時，這位防長一定會挺明白的，他的收穫微乎其微，盡是些當面的應付。越南當然歡迎美國「白送」它一條船，以後再多送幾條才好呢。但越南不會開上美國送的船就去朝大陸的船撞。馬尼拉也歡迎美國多做些支持菲律賓的表態，但菲不會因此就認為它有了挑釁大陸的資本，從此為了美國的利益在南海衝鋒陷陣。

社評稱，南海的領土糾紛仍在持續，但它們已從前幾年的高潮跌落了下來，而且它們在地區關係中的比重降了下來，整個地區關於管控領土爭議、讓開展經濟合作成為這裡主旋律的理性不斷上升。今年陸越和陸菲都有過摩擦，但它們都沒有被炒熱，因為有關方面都不想這些摩擦嚴重衝擊地區友好合作的大氛圍，不希望它們壓過更受關心的發展主題。

社評強調，東協國家歡迎美國來南海，也挺願意美陸在南海博弈，因為那樣有利於它們在陸美之間左右逢源，兩頭吃。但是，它們第一都會拒絕在陸美之間選邊站，第二不希望陸美博弈上升為激烈對抗。因為那樣它們的優勢就會變成劣勢乃至巨大風險。

華盛頓因此會發現，跟有的南海國家套熱乎開始時非常容易，可謂一拍即合。但它想往深裡走，讓對方給美國當一回槍使，甚至為美國兩肋插刀，就難上加難了。

社評說，華府想得太容易了，編個印太戰略的虛名，送兩條破船，再許幾個空諾，東南亞國家就會一呼百應，連大陸這個第一大交易夥伴所意味著的各種利益都不要了，而且甘願冒與大陸發生嚴重衝突的風險。它們莫非是傻子？

(中時 )