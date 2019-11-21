國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在臉書開直播，澄清周刊爆料他有豪宅，是不實的謠傳，韓國瑜強調，對這種「意圖使人不當選」的違反選罷法的行為，他一定要提告。但看完直播的部份網友卻不買帳，直言：怪不得張善政不敢訪美。放他在台灣十天沒人善後太危險。

韓國瑜昨(20日)晚間在臉書直播，針對《壹週刊》報導他早年曾住大安區豪宅、質疑隱匿房產，韓國瑜說，他已經62歲了，這輩子買賣的房產，上周記者會已全部講完，周刊說法完全不實，惡意中傷意圖使人不當選，所以他20日已委託律師提告。

對此，有網友在批踢踢政黑版PO文，「他昨天泡茶開直播，講的幾乎完全就是他以前講的那些通通再講一遍。什麼年輕人一定要走出去，一定要一年做交換學生，錢我來想辦法。年輕人能拿到低利的貸款，利息錢由政府出，錢我來想辦法。貨賣得出去人進的來，外交官要幫忙賣台灣的產品，把我們最好的東西賣給全世界」。

「全場就是一大堆他的慣用語，什麼他現在非常非常的擔心，非常非常的焦慮，急的不得了，怕世界忘了台灣、台灣也忘了世界，現在要趕快做不然就來不及了...。台灣大家現在都苦的不得了，生意都倒閉了，新課綱讓阿嬤不知道怎麼教小孩（又來）..」

原PO直言，「他(韓)真的沒有料。怪不得張善政不敢訪美」，認為放他在台灣太危險了。

(中時電子報)