PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

總統蔡英文的博士學位飽受爭議，縱然倫敦政經學院已出面背書，獨派媒體人彭文正與多位學者仍提出質疑。「全民拔菜總部」昨日（20）更動員數十人赴教育部抗議，要求公布蔡當年任教資料。網友提出5大質疑，痛批：「升等資料有什麼理由封存三十年，就見不得光啊！」

雖然蔡英文總統已提出多項證明舉證確有拿到博士學位，但不少人至今仍存疑。高喊「拒絕假博士，人民要真相」的全民拔菜總部昨日下午動員20多人到教育部前陳情，他們質疑蔡英文總統的博士論文不是真的，要求教育部立即公布1984年回國任教後的副教授、正教授的升等人事檔案資料，接受全國人民檢驗。

挺英網友在PTT論壇發文《蔡博士身邊都狗頭軍師嗎？》認為蔡英文明明真有論文、真有學位、LSE（倫敦政經學院）真出面證實、也真有原稿，可見蔡的博士學位一切皆屬實，風波不斷延燒根本是身旁幕僚失能。

文章一出，立刻引來網友回嗆。該網友直言，蔡英文沒有論文，因為光論文限閱就知道那本不是論文；蔡沒有學位，因為LSE說一人只能補發一次，蔡補發兩次，而且校長簽名不是當時的校長；LSE沒有證實，因為只有施芳龍偷渡而已；蔡雖有原稿，卻無論文。

不僅如此，回文網友更痛批：「事實就是蔡的資格考沒過，在LSE拿到的是碩士，1984以前就在政大教書，所以林桓才會1984給蔡英文指導畢業。不然蔡的出入境紀錄拿出來看就知道了，升等資料有什麼理由封存三十年，就見不得光啊！」

(中時電子報)