21日凌晨2時許，台北市林森北路、錦州街口的酒店大樓，有酒客剛消費完，酒酣耳熱步出店外，抬頭驚見一團黑影從天而降，「碰」一聲轟然巨響，定睛一看，竟是有人墜樓，嚇得酒意全醒。約30歲許姓女子墜樓身亡，警方初步調查，她是該棟樓某酒店的公關小姐，墜樓前曾打電話給老公透露輕生念頭，獨自上頂樓14樓往下跳，排除外力介入，詳細墜樓原因仍在調查。

據了解，許姓女子墜樓時，她的酒店經紀人正在1樓騎樓擺攤賣服飾。他告訴員警，許女有欠債，但金額不大，不知為何會輕生。警方在現場採證，沒發現遺書，也沒有打鬥跡象，調閱監視器發現她是獨自坐電梯上頂樓，研判係跳樓輕生。

轄區中山分局員警當時正在林森、錦州街口巡邏，加上附近都是鬧區酒店，車水馬龍，不少員警、民眾都目睹墜樓瞬間，所幸無人被波及受傷。

警方找到許女丈夫，他說自己工作不穩定，家裡經濟都是靠許女獨撐，今天凌晨許女打電話給他，透露「活不下去」的念頭，他幾度勸阻，不料仍發生憾事。

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