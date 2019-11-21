路透社今（21）日引述消息人士報導，美國總統川普計劃簽署「香港人權與民主法案」。

美國聯邦眾議院昨（20）日甫通過參院版「香港人權與民主法案」，該法案將要求國務院每年重新評估香港的自治情形、是否仍符合享有特殊關稅待遇的資格，同時也要求行政部門點名違反香港人權的官員並祭出制裁。

法案通過後，後續將送交總統川普簽署。路透社引述一名不具名消息人士透露，川普將會簽署法案，只是該名人士不願意明白指出川普何時將簽署。預計川普簽署法案的舉動將激怒北京。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，美國眾議院、參議院分別於10月、11月一致通過《香港人權與民主法案》，只不過兩院通過的版本內容有些微差異，必須先整合出一致版本才能送交總統簽署。由於兩院分別由民主、共和兩黨把持，一般情形下須歷經激烈政治角力與時間推移才可能產出一致版本，不過眾議院昨日以口頭投票方式進行，最終囊括417票贊成、僅1票反對票快速通過參議院版本的「香港人權與民主法案」，兩院如此迅速達成快黨派合作相當罕見。

扣除掉周日，接下來川普將有10天時間簽署法案。此外，川普也可以選擇否決法案，不過消息人士指出，川普計劃將法案簽署成法，而非否決。路透社分析，川普即便行使否決權，最終也很難維繫下去，因為該法案幾乎獲得兩院無異議通過，有深厚的民意基礎，參、眾兩院後續能以2/3多數票推翻川普的否決權。

(中時電子報)