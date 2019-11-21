美國之音21日報導，美國國防部長艾斯培上任後第二次亞太之行，訪問此行最後一站越南，努力提升跟這個前敵國之間的防務合作關係，並謀求共同應對他所說的「中國破壞國際安全秩序」的行為。

報導稱，艾斯培20日在抵達河內後在一間公立外交學院發表演講時說，大陸脅迫和威嚇亞洲小國並將它在南海問題上的意志強加於這些國家。他還敦促越南等國家反抗北京的壓力。在講話期間，艾斯培宣布美國將於明年向越南海警隊提供一艘巡邏艦，以提升越南在海上的執法和防禦能力。

越南在其專屬經濟區海域常常遭遇大陸艦船的騷擾，也因此成為南海周邊最積極反抗大陸行為的國家之一，並不斷謀求與美國的防務合作，提升自己的海上力量。

隨同艾斯培進行此次亞太之行的國防部印太安全事務助理部長薛瑞福出發前在華府一場討論會上說，美國與越南夥伴關係日益密切顯示美國成功爭取到地區國家支援美國正努力推進的自由與開放印太地區的願景。

薛瑞福說，「我看到，在具體軍事行動方面，防務合作正在擴大。如果你看看南海，跟我們在那裡一起展示軍事存在和進行聯合巡航的國家正在增多，也有更多國家的艦船穿越台灣海峽。」

薛瑞福還說，美國不尋求與大陸衝突，並繼續謀求與大陸進行有意義的交流與合作。

艾斯培18日在曼谷出席東協防長擴大會議期間與大陸國防部長魏鳳和會晤。五角大廈表示，在會談中，艾斯培部長向陸方進一步闡明了他對美陸防務關係的願景和著重點，也就是以透明與互不侵犯的方式發展建設性和以結果為導向的兩軍關係。

不過，《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）認為，川普政府推行的印太戰略迄今絲毫未改變大陸的行為。

羅金說，「任何戰略，尤其是這麼重要的戰略，其目的是改變相關實體的行為。我們不得不承認，由於中國政府和中國共產黨沒有改變自己的行為，我們這項戰略迄今仍不成功。」

薛瑞福說，美國國防力量的目標不是要改變大陸的行為，而美國將繼續提升軍隊的殺傷力，並連同盟友和夥伴國的力量，共同應對大陸的挑戰。

(中時 )