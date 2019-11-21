台北市五常街某公寓，今天凌晨2時傳出火警，消防局派遣大批人車前往灌救，救出疏散27名住戶，但起火的2樓屋主並未逃出；火勢約20分鐘後撲滅，消防隊在2樓臥室，發現年約50歲的屋主，但已無呼吸心跳，消防隊現場施以CPR並送馬偕醫院急救，已恢復心跳，目前仍命危搶救中。

北市消防局凌晨獲報，因是深夜民宅火警，出動23輛消防車、4輛救護車，警義消70多人趕往救援。現場5層樓公寓，於2樓住戶的客廳起火，燒損傢俱雜物，燃燒面積約10平方公尺，起火原因待查。

消防局說，獲報趕抵時，2樓已有火舌濃煙竄出，陸續救出、疏散住戶27人，但起火的2樓並未有人逃出。等20分鐘火勢撲滅後，進入屋內搜索，才在2樓臥室發現年約50歲的屋主，疑似被濃煙嗆得失去生命跡象，現場急救並送醫，已恢復心跳，但仍有生命危險。

(中時 )