PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

新潮流在民進黨各派系中佔重要地位，不僅總統蔡英文搭檔賴清德出自其中，就連總統府秘書長陳菊、桃園市長鄭文燦等人也都屬新系；台北市長柯文哲也多次砲轟新潮流及其要角。網友求解「到底誰管得住新潮流？」獲得答案竟不是新系大姐大陳菊，而是「選票」。

網友在PTT論壇發文《到底誰管得住新潮流》寫道：「大家都知道新潮流就是DPP裡面的boss，不管黨主席是誰、是哪派的，就算是阿扁、小英這種當黨主席＋總統的，也常常要跟新潮流高度妥協。」

發文網友更指出：「新潮流在出草（打柯）的時候，千軍萬馬都拉不住！究竟，到底有沒有DPP的政治人物（非新系），可以壓制這群黨中的獨立軍團呢？」

文章一出，迴響熱烈。有人直言：「選票啊！」「人人都可以消滅腥（新）潮流」。其他網友則紛紛回應：「民進黨一堆人紛紛加入吧，哪個有帶種壓制的？」「當然只有柯，替賴清德抱屈，跟潘孟安是好朋友，對胖周瑜柯也沒什麼壞話」、「沒有！他們組織力太強了，其他派系都是鬆散聯盟，甚至有的跟聯誼會差不多水準。新潮流是紀律組織，所以搞什麼柔性政黨、柔性派系都很蠢，那是完全搞不懂『組織文化』的意思」。

(中時電子報)