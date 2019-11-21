西班牙國家隊英雄保羅蓋索，今天透過個人網站宣布被拓荒者釋出，正在洽談轉任教練的可能性。

現年39歲的保羅蓋索，2001年NBA選秀會老鷹用探花籤選中了保羅蓋索，但隨即將他交易至灰熊，從曼菲斯起步的保羅蓋索，18年職業生涯還效力過湖人、公牛、馬刺、公鹿與拓荒者，2009-10年與布萊恩聯手摘下2座總冠軍，6度入選全明星賽，2006年率領西班牙奪得世界盃金牌，2008年北京奧運與2012年倫敦奧運都獲得銀牌，2016年里約奧運銅牌，是西班牙男籃隊的不朽英雄。

上賽季中保羅蓋索與馬刺達成買斷協議，隨即加盟公鹿，可惜只打3場比賽就因傷缺陣，上賽季只打了30場比賽，場均3.9分、4.6籃板、1.7助攻，創下職業生涯新低紀錄。

今夏保羅蓋索與拓荒者簽下1年260萬美元的老將合約，但至今一場比賽都沒有上場，因此被拓荒者釋出，然而當初與拓荒者簽約的時候有一個保護條款，那就是保羅蓋索有可能以教練身分繼續留在波特蘭。

保羅蓋索透過網路自行宣布，「我不再是拓荒者的球員，如此一來可以專注養傷。」保羅蓋索職業生涯共打了1226例行賽，平均上場時間是33.4分鐘，繳出17.0分、9.2籃板、3.2助攻、1.6阻攻的場均數據。

(中時電子報)