吳佩慈似乎間接認了台灣技師被離職。(圖／翻攝自微博)

吳佩慈替百億富商未婚夫紀曉波生下2子1女，現又懷上第4胎，年底要卸貨的她，最近(21日)傳出紀曉波欠債近250億台幣，且生命遭到威脅，因此火速搬離長期居住的四季酒店，對此，吳佩慈生活似乎沒受影響，仍在社群更新近況。

吳佩慈之前傳祭出超誘人福利，吸引2百多位台灣技師，到塞班島替她蓋七星級酒店，但現傳出這些人「被離職」，而她的未婚夫更驚傳欠債近250億台幣，還把送給她的3億人民幣（13億台幣）豪宅抵押給銀行，對此，吳佩慈雖沒正面回應，但10日透過微博寫下：「看到自己有參與設計的博華塞班皇宮渡假村東翼、北翼已經完工，下週即將投入營業使用，心裡除了感動之外也有很多的感謝。」

「感謝上百名台灣同胞工人的付出，因為有你們精湛的工藝才得以讓酒店呈獻出這麼好的效果；可惜天下無不散的宴席，博華自己施工部分工程已經竣工，沒竣工的皆有承包商繼續施工，在此深深感謝大家的付出」，她也曬出度假村竣工照，似乎替另一半澄清負債傳言，但也間接認了台灣技師被離職。

近日，吳佩慈也發文分享和女兒的互動，心情似乎沒受影響，因此紀曉波到底有沒有負債，兩人感情會不會受到影響，還有待時間觀察。

(中時電子報)