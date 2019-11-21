以色列總理尼坦雅胡主要挑戰者前參謀總長甘茨無法在組閣最後期限屆滿之前組成政府，這使得以色列朝向不到一年內第3度舉行大選的態勢更靠近一步。

以色列於9月17日舉行6個月內第2場國會大選後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）未能於10月間組成新政府，讓甘茨（Benny Gantz）得以嘗試組閣。甘茨的組閣最後期限於耶路撒冷時間20日子夜屆滿，他在最後期限之前數個小時告訴總統李佛林（Reuven Rivlin），他無法拼湊出多數派政府。

半島電視台（Al Jazeera）引述甘茨說：「不管我的力量何其薄弱，過去28天以來我為了組成可以為以色列領導階層帶來誠信、道德和價值的政府而竭盡全力。我們在朝向組成廣泛而且自由的團結政府方面已盡很大的努力...這樣的政府會為每一個人服務，包括為宗教派和世俗派、為猶太人和阿拉伯人。」

尼坦雅胡和甘茨領導的政黨於4月和9月兩次大選都無法拿下國會多數席次。李佛林提議尼坦雅胡領軍的右翼聯合黨（Likud Party）與甘茨領導的中間派藍白聯盟（Blue and White）參與大聯合政府，但是經數週談判仍看不出有任何起色。

領導極右派以色列家園黨（Yisrael Beitenu）的前國防部長李柏曼（Avigdor Lieberman）曾大力倡導籌組聯合黨—藍白聯盟的同盟。他20日在記者會中說，無法就此達成共識，尼坦雅胡和甘茨難辭其咎。

眼看籌組團結政府無望，李柏曼表示，以色列家園黨在國會的8席兩邊都不會支持，這實際上意味尼坦雅胡和甘茨連更勉強組閣都不可能。

李柏曼說：「事以至此，我們準備舉行另一場選舉吧。」

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，獲總統指定的兩位人選都無法組閣的情況是以色列史上頭一遭。

以色列國會議員現在有21天時間決定應該授權哪一位政治領袖組閣。若議員們無法就由誰出任新總理達成共識，則以色列將史無前例地在不到一年之內展開第3場大選。

(中央社)