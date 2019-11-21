美陸初階貿易協議簽署恐再延期？雖然美國總統川普聲稱談判進行順利，但美陸雙方除了仍在取消關稅上相互角力，北京也不滿美國會剛通過《香港法案》，也讓協議簽署充滿變數。外媒指出，此時《香港法案》正等待川普簽署，反讓他陷入困境，一旦簽署成案勢必遭到北京強烈反擊，協議簽署恐生變。

川普20日表示，若12月15日前仍未與陸達成貿易協議，他將進一步提高關稅。

美國參議院19日全體一致通過關於保護香港人權的《香港人權與民主法案》（簡稱香港法案）後，美眾議院為了加速立法，決定採用參院版法案，並在20日以417票贊成、1票反對之下通過，目前下一步將送交總統川普簽署。雖然貿易協議與香港問題無直接關係，但美國副總統彭斯（Mike Pence）19日曾警告，如果香港發生任何暴亂或者任何不人道待遇案例，要簽署美陸貿易協議會更難。

據美媒《CNBC》20日報導，就目前協議談判進展，川普除了指出美方繼續與大陸談判之外，並強調大陸希望達成協議，「但問題是：我是否要達成協議？因為我喜歡目前的狀況。」他並未多作說明。

外媒也指出，華府與北京也因關稅與農產品採購等議題陷入膠著。大陸商務部本月初表示，取消貿易戰中實施的關稅是達成任何協議的一個重要條件，而美方也表示，作為回報，大陸購買更多美國農產品、承諾改善金融服務市場的准入以及承諾保護智慧財產權等更深層的讓步。

據路透社引述美方兩名知情貿易談判的人士指出，大陸若希望取消現有關稅、以及取消定於12月15日對約1560億美元陸商品關稅，北京需要更深層的讓步。其中一名知情人士表示，川普和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）都承認，若降低關稅以促成協議，卻未能解決智慧財產權和技術轉移等核心議題，則這項協議不會被認為對美國是項好協議。

此外，路透也引述消息人士報導，川普將簽署《香港法案》，但也恐惹怒北京。而《華盛頓郵報》17日引述美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國大陸問題專家布蘭契特（Jude Blanchette）的說法，指出川普一旦簽署法案勢必惹火北京，難以與美國簽訂貿易協議；但該法案受到兩黨高度支持，在兩院都以壓倒性票數通過，預料川普即使否決該法案，也勢必遭反駁。

(中時電子報)