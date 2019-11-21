一名20歲的陳姓駕駛，昨（20日）晚11時許開車行經泰林路2段時，突然一名81歲的王姓婦人從路邊竄出，直接橫越馬路，陳男閃避不及直接撞上，老婦人被撞飛倒地後，當場失去生命跡象，送醫後宣告不治，警方訊後則依過失致死罪嫌將陳男送辦。
據了解，當時陳男駕駛客貨車自泰山往林口方向行駛，行經該路段時，為綠燈直行，老婦人則是自超商離開後，疑未注意左右來車直接穿越馬路，且未行走在斑馬線上，才發生此意外。
經酒測後，陳男並無酒駕情形，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待警方進一步釐清，訊後則依過失致死罪嫌將陳男送辦。
林口警分局也呼籲，夜間用路人行經路口，車輛應降低車速，提升警覺性，行人跨越路口應遵守號誌燈號並留意左右來車，避免交通事故發生，確保用路人的生命財產安全。
(中時 )
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