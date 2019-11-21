隨著冬天的腳步到來，又到了喫鍋．補冬的好時節！永豐棧酒店阿利海鮮餐廳端出「好鍋．暖冬」上市，有超人氣的「紅蟳麻油雞鍋」、「魚頭什錦砂鍋」、「腐竹羊肉燒鍋」可供選擇。活動期間，凡點用「腐竹羊肉燒鍋」、「紅蟳麻油雞鍋」，即搭贈新鮮時蔬（生菜）1盤；入住永豐棧酒店的房客，再享9折優惠。

其中，阿利海鮮餐廳的經典食補單品「紅蟳麻油雞鍋」，將蟹肉飽滿的紅蟳以老薑煸炒、酒香馥郁的麻油雞，滋補養顏又暖心，每鍋899+10％；針對獨鍾海鮮的饕客們推出「魚頭什錦砂鍋」，每鍋699+10％，就能品嚐鮮魚活蟹的鮮甜滋味；「腐竹羊肉燒鍋」每鍋799+10％。

此外，風尚西餐廳於12/24、12/25晚餐期間，推出耶誕套餐，主菜有奶油焗龍蝦、乾式熟成肋眼牛排、鮮蝦豬里肌捲、蔓越莓火雞捲等可以選擇，搭配燻鮭魚地瓜慕司佐醬油米餅片、章魚吸盤襯蒜味雙櫛瓜春捲、白花椰菜北非小米白花菜薄片、開心果豬肉派佐紅酒凍、羊肚菌濃湯佐帕瑪起士片、里昂式魚丸佐龍蝦汁等耶誕限定跨界創意料理，成人每位980+10％起（孩童可單點）。

永豐棧酒店表示，現場特別邀請沐風關懷協會的小天使們前來報佳音，還有聖誕老公公快閃現身發送小禮物。

此外，永豐棧酒店每年聖誕節深受外國人喜愛的「風尚歡樂火雞提籃單品外賣」，有綜合乾果栗子清香的爐烤火雞，搭配獨家蔓越莓果醬，1隻2,400元、半隻1,400元；還有風尚燒烤美國肋眼牛排680元、阿爾薩斯豬腳560元等耶誕特色美食，12/15前預訂，可享聖誕早鳥優惠價！

風尚點心坊12/2同步推出聖誕節限定應景甜點，例如薑餅人、史多倫麵包、樹輪蛋糕等，單點80元起。

(工商 )