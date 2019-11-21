高雄市鳳山母女命案愈來愈離奇。陳姓母女昨被丈夫發現陳屍在臥室內，但警方鑑識採證後，發現母女脖子各有一處刀傷，現場雖有血跡，但卻無刀傷產生的噴濺痕，與任何掙扎跡象，現場異常整齊，完全違背一般兇案或自傷案件的現場，目前檢警仍無法判斷死亡原因。

警方調查，派出所員警及119消防人員中午獲報到場後，發現47歲陳姓婦人與17歲女兒已無生命徵象。現場有找到1把刀，但初步審視屋內無打鬥及遭人侵入狀況。警方查訪相關人證，也調閱大樓周邊監視影帶畫面，鑑識人員封鎖現場採證，並通報檢察官與法醫相驗。

第一時間向警方報案的死者李姓丈夫表示，因接獲女兒學校通知女兒已2天未到學校上課，中午返家發現才女兒房門反鎖，敲門也沒回應，找來鎖匠開鎖發現母女2人倒在房內床死亡。

即使警方發現母女脖子內有刀傷，但是卻並非一刀斃命的傷口，照理說傷者在傷後應該會有掙扎跡象，但床上及房間卻異常整齊，房內也沒有發現任何藥物，因此檢警將待解剖複驗，採樣化驗生前有無服藥等，以釐清確認2人死因。

(中時電子報)