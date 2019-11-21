選戰倒數50幾天，國民黨在公布不分區名單後，因爭議太大，重創自身形象，導致選情陷入危機。對此，前台北市議員楊實秋引孫子兵法解析選戰，直言這場選戰已提前結束，國民黨將輸得徹底！

楊實秋在政論節目《關鍵時刻》上表示，國民黨不分區立委名單一提出來，代表選戰也將結束了。孫子兵法這樣講，「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也，故經之以五事，一曰道，二曰天，三曰地，四曰將，五曰法」。

楊實秋接著表示，道者，令民以上同義者也，上下同心。但看現在的國民黨有上下同心嗎？二曰天時，去年討厭民進黨橫掃全台，可現國民黨天時不見了；地利，民進黨已南下奪取高雄，國民黨總統候選人韓國瑜還不趕快回防關中之地，要等著老巢被滅？四將，請問現有誰想當韓國瑜的競選主委？最後則是法，國民黨已亂了章法，從沒有一場選戰打到現在，國民黨總統參選人竟和國民黨不同調，這是過去無法想像的！以「道天地將法」來解析，這場選戰提前結束了，國民黨將輸得徹底！

(中時電子報)