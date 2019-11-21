國民黨總統參選人韓國瑜日前遭爆購買7200萬元豪宅，昨又有報導稱韓國瑜夫婦，曾在北市大安區、大安森林公園對面巷內的「幸安名廈」社區，住過長時期，但該處並未被列入日前韓國瑜公布夫婦兩人從政以來，所有房產交易資訊中。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千認為，民進黨狂打豪宅案，恐怕只是為了替蔡英文轉移焦點，並提出四問。

國民黨總統參選人韓國瑜日前遭爆購買7200萬元豪宅，韓雖澄清是2011年的事且過程合法，後也因無力負擔貸款而賠售。此外，《壹週刊》昨報導質疑韓夫婦曾住在大安區，卻未列在競辦先前公布的房產清單中，韓辦再度重申，韓國瑜夫婦並未持有該房產，屋主是韓國瑜夫婦的親屬，涉及個人隱私不便透露身分，而特定媒體拿來含沙射影，故意引導成像是韓的個人財產，甚至扣上「炒房」汙名，韓辦將委請律師對壹週刊提告。

對此，孫大千在臉書指出，民進黨狂打豪宅案，恐怕只是為了替蔡英文轉移焦點吧？蔡英文總統還要打算騙到什麼時候？孫請蔡英文老老實實面對四個問題。首先，到底有沒有台商匯回7000億的資金投資台灣？二、既然有嚴謹的審查程序，為什麼不能夠告訴大家是哪幾家台商？分別匯回了多少資金呢？三、才說台商是動用本地的資金，怎麼又改口說是台商要回來投資達七千億，已經透過審查的程序，到底哪一個才是真的？四、新北市長侯友宜只是感謝中央鬆綁工業區立體化的法規，降低台商及外商投資新北的困難，為什麼硬要把侯友宜拖下水來為自己的謊言背書呢？

孫大千直言，沒有資金匯回台灣，坦白承認就好了！有必要為了圓一個謊，卻編織更多的謊言嗎？

(中時電子報)