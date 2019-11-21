人家說舉頭三尺有神明，莫做虧心事，更何況頭戴宮廟神明過火的帽子還四處做壞事。嘉義縣鹿草鄉最近出現一名慣竊，連續摸走了超市的冷凍牛肉，警方調閱監視帶發現這名小偷都是戴著繡有「玄天上帝」的球帽作案，由於目標太明顯，警方日前已將這名無視「老天有眼」的張姓男子繩之於法。

地方人士引用《玄天上帝金科玉律》說，「切莫殺食牛犬、免墮萬劫沉淪，告報行法弟子、天條不可不遵」，而這名張姓竊嫌卻是對牛肉有偏愛，涉嫌在同一家超市偷竊11次，其中有8次都是偷走澳洲牛肉，張嫌坦承是因為太想吃牛肉，所以犯了「玄天上帝」的戒規。

警方調查，嘉義市鹿草鄉有一家超市，店員近日盤點貨物時，經常發現有品項遺失，而且品項幾乎都是澳洲牛肉，因此店員懷疑是慣竊所為，立即報案。警方發現竊嫌作案時時，都會躲避監視器，無法看出竊嫌明顯的特徵，經多方調閱監視器比對，鎖定為頭戴繡有「玄天上帝」字樣的男子。

案經比對警方建檔慣竊資料，比對出這名頭戴「玄天上帝」帽子的男子就是張姓慣竊，立即向法院聲請搜索票前往張嫌住處抓人，並在他騎的機車上，找到行竊時所戴的「玄天上帝」帽，張男當場啞口無言坦承作案，訊後依照竊盜罪嫌移送偵辦。

(中時電子報)